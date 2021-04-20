Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів, як спочатку відносин з майбутньою дружиною дозволяв собі флірт з фанатками

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізнався, що дозволяв собі зайвий флірт з фанатками на початку відносин з майбутньою дружиною. Однак, після чергового розставання через це з коханою, вирішив взятися за голову і більше так не робити (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ще десять років тому, коли Володимир тільки починав стосунки зі співачкою Надею Дорофєєвою, він дозволяв собі фліртувати з прихильницями направо і наліво. "Я був дурнем, який міг ляпнути там якісь неправильні речі, повести себе неправильно, ну там із серії якісь флірти. Але флірт не в тому плані, що я хотів там з кимось познайомиться і провести вечір, а чисто це було на автоматі, типу я артист", - розповів Дантес.

Виявилося, що чарівний Вова міг загравати з дівчатами навіть у присутності своєї коханої Наді. "Вона каже мені: "Ти що кінчений? Може, головою подумаєш?". При тому, що вона у свої 21 на той момент, була старша за мене мізками років на десять, напевно", - згадує артист. Коли Дорофєєвій набридло таке ставлення коханого, вони в черговий раз розбіглися. І тільки тоді Дантес вирішив взятися за голову. Після примирення зі співачкою він раз і назавжди зарікся фліртувати з іншими дівчатами.

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