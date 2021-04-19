Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако, отримав відповідь однієї з учасниць, які залишили проєкт

В останньому випуску "холостяк" відмовив ще одній учасниці проєкту, яка висловила свою точку зору в Instagram, передає Politeka.net.

Так, шоу покинула світловолоса красуня Юлія Карнаух, і це попри хороше індивідуальне побачення. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Річ у тому, що Заливако вважав Юлію невпевненою в собі.

"Мені хотілося, щоб ти зрозуміла, що ти мені небайдужа. Але мене здивувало, що запрошення змусило тебе сумніватися в собі. Я бачу і відчуваю, що ти хочеш закохатися, як і я. Ти готова до нових відносин, але ці відносини будуть не зі мною", – резюмував герой шоу.

Після випуску Юлія поділилася враженнями про шоу у своєму Instagram. У пості дівчина розповіла, як не вірила в те, що зможе відкритися на проекті, але в підсумку була дуже щирою.

"Я була завжди чесна з ним і розуміла, що надмірна моя щирість і відкритість можуть показати мене з не дуже вдалого боку, можливо. Час був обмежений і подати себе, своє життя і свій внутрішній світ, перебуваючи в певних рамках - це складно", - розповіла Юлія.

За словами учасниці проекту, вона відкрилася без страху, однак нічого не змінилося.

"Я відкрила своє серце і не побоялася цього. Я підпустила близько людини до себе... Того вечора я відчула розчарування, коли мені було сказано, що справжня, щира, готова на відносини і сім'ю, але..."- поділилася Карнаух.

За словами красуні, вона зрозуміла, чому так вийшло.



"Я для себе зрозуміла причини чому все так вийшло і зробила висновки. Я рада, що була там. І рада, що був Міша там. Він дав мені можливість бути такою яка я є. У мене немає почуття образи до нього. Тільки подяка", - розповіла дівчина.

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