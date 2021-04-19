Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, показала себе і розповіла про спорт
Як пише Politeka.net, Марина Боржемська вже кілька років як розлучилася з чоловіком-боксером В'ячеславом Узєлковим. Красуня веде блог в Інстаграме, де все розповідає про спорт, делсть секретами успіху.
Цього разу Марина опублікувала фото, де була в штанях і ТОПі. Дівчина сиділа в топі і штанях на тренажері, показуючи ідеальну фігуру.
"КРЕПАТУРА: добре чи погано.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого " удару"
Зупинилося серце відомого актора, трагічні подробиці: "У день народження забрала швидка"
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
Деякі сприймають крепатуру як показник хорошого тренування, інші – як сигнал, що вчора перестаралися з вправами. Давайте розберемося, звідки береться крепатура, як з нею боротися і чи варто", - написала зірка.
"Щоб позбутися від не зовсім приємних відчуттів в м'язах, потрібно трохи часу. Але все-таки полегшити цей період вам допоможуть:
▪️тепла ванна;
▫️масаж;
▪️здоровий сон;
▫️розтяжка і легка фізична активність", - додала красуня.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Буває, але я її сприймаю нормально! Лікуюся зарядкою", "займаюся регулярно, крепатури Немає", "дуже корисно, спасибі)", "іноді буває, я спортсменка, займаюся плаванням, коли ходжу в зал і збільшую навантаження".
Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська в міні-бікіні зачепила навіть Лесю Нікітюк
Також Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Боржемська вразила ідеальною фігуркою в спортивному міні
А ще Politeka повідомляла, що тренер «Зважені та щасливі " Боржемська жорстко пройшлася по фанатам інтервального голодування