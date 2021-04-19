Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, показала себе і розповіла про спорт

Як пише Politeka.net, Марина Боржемська вже кілька років як розлучилася з чоловіком-боксером В'ячеславом Узєлковим. Красуня веде блог в Інстаграме, де все розповідає про спорт, делсть секретами успіху.

Цього разу Марина опублікувала фото, де була в штанях і ТОПі. Дівчина сиділа в топі і штанях на тренажері, показуючи ідеальну фігуру.

"КРЕПАТУРА: добре чи погано.

Деякі сприймають крепатуру як показник хорошого тренування, інші – як сигнал, що вчора перестаралися з вправами. Давайте розберемося, звідки береться крепатура, як з нею боротися і чи варто", - написала зірка.

"Щоб позбутися від не зовсім приємних відчуттів в м'язах, потрібно трохи часу. Але все-таки полегшити цей період вам допоможуть:

▪️тепла ванна;

▫️масаж;

▪️здоровий сон;

▫️розтяжка і легка фізична активність", - додала красуня.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Буває, але я її сприймаю нормально! Лікуюся зарядкою", "займаюся регулярно, крепатури Немає", "дуже корисно, спасибі)", "іноді буває, я спортсменка, займаюся плаванням, коли ходжу в зал і збільшую навантаження".

Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська в міні-бікіні зачепила навіть Лесю Нікітюк

Також Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Боржемська вразила ідеальною фігуркою в спортивному міні

А ще Politeka повідомляла, що тренер «Зважені та щасливі " Боржемська жорстко пройшлася по фанатам інтервального голодування



