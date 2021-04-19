Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова порадувала шанувальників чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка судді Влада Ями з "Танців з зірками", яка посіла друге місце в одному з сезонів шоу, опублікувала свіже фото в мікроблозі в Instagram.

На чорно-білому знімку боса Анна з розпущеним волоссям позувала в білих брюках, сидячи на підлозі. В руках дівчина тримала оберемок квітів, якими витончено прикрила все найпікантніше. Гімнастка млосно опустила погляд. Гра світла та тіней надала цьому кадру особливу атмосферу.

"Краса жінки не в одязі, фігурі або зачісці. Вона - в блиску очей. Адже очі - це ворота в серце, де живе любов", - гімнастка процитувала актрису Одрі Хепберн у підписі.

За лічені хвилини користувачі поставили більше тисячі "лайків", а деякі навіть встигли прокоментувати:

"Ця картина - чиста поезія! Ти виглядаєш приголомшливо, мила Анна! Ви втілення краси! ❤️❤️"

"Ви шикарна 😍"

"Анна, ви - суцільна краса!!! 💐😍💝"

Раніше ми розповідали, Різатдінова показала в соцмережі ще одне своє хобі: крім гімнастики і танців, дівчина захоплюється кіньми. На опублікованих кадрах вона постала під час прогулянки верхи.

Як відомо, колишній коханий Анни і батько її сина, український політик Олександр Онищенко серйозно захоплюється кінним спортом і навіть бере участь у змаганнях. Ймовірно, саме він прищепив їй любов до такого проведення часу.

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