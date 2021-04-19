Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала дуже популярною після проекту "Супер топ-модель по-українськи", де була суддею. За красунею стежать сотні тисяч українців в Instagram, де Соня показує цікаві образи.

На фото Плакидюк позувала в червоному вбранні і чорній перуці, вдаючи, що націлено крадеться.

"Крадеться булочка / зачаївся горішок зі згущеним молоком", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Повзи до мене, я один приховала для тебе"," Богиня, як завжди", "Булочка з маком", "яка ж ви офігенна", "на мою, хтось на дієті, асоціації явно людини який просто потребує солодкого)"," Ох, цей хижий погляд! Очі в які хочеться дивитися знову і знову, тонути! Соня, ви чудові!".

Ми писали, що знаменита українська фешн-фотограф Соня Плакидюк показала фігуру в спокусливому вбранні.

Так, на знімку Плакидюк позує просто неба у вельми відвертому образі. На ній чорний боді з напівпрозорими вставками, укорочений чорний піджак, а також спідниця з двома розрізами з боків до самої талії. У такому вбранні особливо добре помітні пристрасні Червоні панчохи, які підодягла під спідницю Соня.

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