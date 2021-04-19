Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників відвертими зізнаннями про материнство

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова пів року тому народила другу дитину. Тепер красуня разом з чоловіком виховує і дочку, і сина, чим вона безсумнівно пишається. Однак, у своєму Instagram танцівниця вирішила поділиться з шанувальниками тяготами материнства, адже їй доводиться дуже нелегко.

У соцмережі Ілона опублікувала чарівне фото, на якому можна помітити, що вона здорово схудла після вагітності і тепер знову може похвалитися стрункою талією. Переодягнена хореограф з'явилася в цікавій довгій сукні персикового відтінку з червоним поясом, який підкреслює витончену фігурку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона ніби про щось задумалася і не дивиться в об'єктив.

У підписі до кадру Гвоздьова розповіла про своє материнство. "Останні пів року для мене були і прекрасними і "жахливими" одночасно. Прекрасними від усвідомлення того, що я стала вдруге мамою, тепер я ще й мама сина, гордість так і розпирає зсередини, але також цей час був для мене шалено важким, бо поєднувати все і відразу не завжди вдавалося і досі не вдається на всі 100%, завжди хочеться спати і хочеться іноді втекти в тишу, загубитися на пару днів і так далі", - поділилася Ілона.

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