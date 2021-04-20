Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Еліна Мбані є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Красуня хоч не і не так популярна, як інші актриси, але активно веде Instagram, де вражає образами.
Цього разу Еліна опублікувала фото, де здалася в боді і чоботях, а волосся зібрала в хвостик. Мбані забавно кралася на кадрах, демонструючи ідеальні ніжки.
"Чомусь хочеться думати, що все що з нами відбувається, як хороше, так і погане - не результат наших зусиль і наша відповідальність, а щось більше-Зоряний пил, який невидимо впливає на цей світ. Невідомість завжди вабить", - написала Еліна під фото.
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Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Це супер Краса", "Люблю".
Ми писали, що зірка студії "Квартал 95» і" жіночого кварталу " Еліна Мбані вразила вечірнім образом.
На свіжому фото Мбані постала в незвичайному образі, який підійшов би для нічних клубів. Її очі були яскраво нафарбовані, а волосся заплетене в коси. Еліна сиділа на підлозі і строго дивилася в кадр.
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