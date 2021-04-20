Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук розповів про те, що боїться

Ведучий вже кілька років працює на українському телебаченні, встигнувши себе зарекомендувати, як професіонала, передає Politeka.net.

Остапчук ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже професія його зобов'язує. Раніше знаменитість був трохи повніше, але завдяки дієті й спорту йому вдалося скинути зайві кілограми. Так, Володимир відмовився від хліба і не їв солодкого.

А в одному зі своїх останніх постів телеведучий розповів про свій головний страх - поправитися знову, але при цьому він все одно став їсти все підряд.

"Привіт, я Вова, мені 36 і я дуже боюся поправитися. Це часто доходить до нервового стану. Тому що я дуже схильний до повноти.

Але дивним чином, вже більше року їм практично все підряд.

Тому що (ми так жартуємо) моя дружина @kristygor відьма. Сама струнка і мене в такому тілі тримає 😂", - написав Остапчук, поставши на фото під душем в одних плавках.

Майже за годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Хоч би що там було, любіть себе таким який ви є, але за спорт не забувайте!!! Найактуальніші ще зараз покатушки на велосипеді!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Так що не потрібно паритися)"," 🤣 привіт, я Світлана і я теж боюся поправитися", "дружина не проти за такі фотки в Instagram?", "Та красень", " Машина!!", "Молодець 🤩 😘 можна і трохи поправитися 2-3 кг", "гармата❤️", - написали користувачі мережі.

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