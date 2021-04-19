Популярна співачка, Ані Лорак, показала фігуру в купальнику, як і телеведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко

Обидві красуні - власниці струнких форм, завдяки тренуванням і харчуванню, передає Politeka.net. До слова Ані Лорак минулого року на карантині набирала зайві кілограми, але зараз вона виглядає просто приголомшливо.

Тепер артистка може дати фору будь-якій знаменитості. В одній з груп вирішили порівняти фігуру Ані Лорак і Регіни Тодоренко. Обидві позували в схожих купальниках, стоячи напівбоком до камери.

"Битва купальників ☀️

Хтось вже повернувся з курортного раю, а хтось якраз туди полетів. Друзі, чий наряд для пляжного відпочинку Вам подобається більше - Ані Лорак @anilorak або Регіни Тодоренко @reginatodorenko?",- написали автори публікації.

За 15 хвилин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Думки користувачів мережі розбіглися, але за кількістю коментарів Ані Лорак перемогла.

"Ані Лорак! Діва", " Ані Лорак ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", Тодоренко", "мені в принципі, більше Ані Лорак подобається", " Все! Всі гарні і всі відпочилі", "я люблю чорний тому Регіна"," ні одна ні друга"," 😍Ані Лорак😘 😘 😘 😘 😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, щоб привести себе у форму Ані Лорак керується кількома правилами. Зірка відмовляється на час від вживання хлібобулочних і кондитерських виробів, стежить за поєднаннями продуктів, виключає з раціону жирні і копчені страви, і не їсть нічого смаженого.

Також красуня багато часу проводить в спортзалі.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "що ж мучите нас?".

Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "мій захисник".

Також Politeka писала, Коханка екслюдини Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.