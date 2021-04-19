Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко стала дуже популярною західною актрисою. Дівчина ще в юності покинула Україну і активно будує кар'єру. Не забуває Красуня і про Instagram, де кожен день публікує фотографії.

Цього разу красуня здалася в блузі і з шикарною зачіскою. Ольга загадково дивилася, демонструючи ідеальну зовнішність, яку підкреслила свіжим мейкапом.

"Почни свій понеділок правильно!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива"," нескінченно красива"," прекрасний спосіб починати щоранку"," Красива жінка"," вдалого тижня"," Супер красива", " виглядає красиво!", "З таким прицілом? напевно!"

Ми писали, що відома українська актриса Ольга Куриленко показала фігуру в купальнику, прокотившись на борту яхти.

На знімку Куриленко показала, як насолоджується морською прогулянкою. Актриса позує в мінімалістичному купальнику-Бікіні на тонких завязочках. Наряд з строкатим принтом дозволяє красуні продемонструвати свою підтягнуту фігуру.

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