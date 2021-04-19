Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на стадіоні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоювала безліч медалей на міжнародних турнірах і продовжує наполегливо тренуватися. Не забуває Красуня і про Instagram, де популяризує спорт і мотивує українців.

Цього разу Марина показала фото, де позувала на стадіоні. Дівчина була в топі і шортиках, показавшись боком. Дівчина напружила м'язи, демонструючи ідеальні рельєфи тіла.

"Привіт, понеділок

Ви готові до нового робочого тижня?",- написала Марина під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Завжди готовий)", "хороша картинка, чемпіон", "виглядає у відмінній формі", "бажаю здорового, успішного і енергійного тижня"," ідеальне скульптурна статура", " Ну чому така велика спортсменка?", "Так, я завжди готовий бути героєм", "привітання з Аргентини".

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