Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе

Як пише Politeka.net, німецька модель з польським корінням вже давно підкорила модельний світ. А з новою силою про Ніколь заговорили, коли красуню помітили в компанії Бреда Пітта, після чого пішли чутки про роман. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавими образами.

Цього разу Ніколь опублікувала фото, де сиділа в довгій блузі і штанях перед дзеркалом. Дівчина розстебнула перше, показавши площину животика.

"Хто чіпляється, той програє. Відпустити - це не кінець, а початок всього", - написала Ніколь.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Занадто красива, Ніко", "Супер, Ніколь" ," так здорово, здорово!", "Вау, ангел", "дуже красиво", "приголомшливий цей образ".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі захопила формами в одному боді.

"Ці картини випущені обмеженим тиражем всього в 3 примірники, які супроводжуються невеликим сюрпризом. Оскільки її пристрасть-тварини, а моя-діти, ми жертвуємо 100% ціни на обидві справи і підтримуємо тих, хто цього потребує в ці особливі дні! Якщо ви зацікавлені в одній з картин, відправте запропоновану суму на... " - йдеться в повідомленні.

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