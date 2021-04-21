Одна з учасниць "Холостяка", яка бореться за серце Михайла Заливако, не витримала напруги

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже відео, в якому 23-річна спортсменка Дарія покаялася перед "Холостяком", визнавши свою помилку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Інцидент стався під час сьомого випуску. Дівчина дуже засмутилася через те, що не змогла проявити себе перед Мішею, записавши відеозвернення і пояснивши, в чому саме вона винна.

"Я просто максимально на себе зла... У мене був шанс, а я пустила все на якийсь самоплив. Не знаю, чому, чекала слушного моменту. Хоча я знаю, що була зобов'язана просто проявитися і довести тобі, що ти мені важливий... В один момент, сама все зіпсувала... так було все красиво", - зі сльозами на очах покаялася учасниця.

Спантеличені користувачі аж ніяк не пошкодували Дарію, а, навпаки, пожурили за низьку самооцінку. Дехто в коментарях припустив, що психолог спеціально "накручує" дівчат на емоції.

"Сама придумала, сама образилася, сама себе карає))) як з нею цікаво, афігєть просто!)"

"Цирк на дроті))"

"Так і не зрозуміла через що вона так ниє 🤷‍♀️" - "почитайте пост на її сторінці, зрозумієте, що це вміла маніпуляція з боку психолога. Зрозуміло, що Даша не від великого розуму піддається на таке, але дівчинку теж можна зрозуміти. Реве на проекті не тільки вона"

"Тупе шоу!!! Це треба, так себе не поважати"

"Сподіваюся, вона наступна на виліт разом з Танею😂"

"Досить нити і ридати, чоловікам це не подобається і глядачам теж"

Варто відзначити, Даша все-таки продовжила боротися за серце "Холостяка", а ось хто покинув проект в сьомому ефірі, так це 32-річна помічниця керівника Юлія.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і..."

Також Politeka писала, що екс - " холостяк "виявився" не по дівчатках", шокуюче зізнання красеня: "я змирився з..."