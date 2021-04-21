У Мережі гаряче обговорюють цікаві кадри зі співаком Даном Баланом і незвичайною Тіною Кароль
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок парочки в Instagram опублікували відео, в якому знаменитості танцюють біля басейну (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
На кадрах Дан в білій футболці й чорних штанях на ременях-підтяжках запалював під музику. Якщо він був якраз справжнім, то ось Тіна, що з'явилася поруч з ним в космічному костюмі, - продукт доповненої реальності. Автори ролика постралися, щоб їх танець виглядав максимально природньо, але вийшло все одно забавно.
У підписі пояснили, що відбувається:
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"На підтримку кліпу Тіна Кароль оголосила новий флешмоб в TikTok. Для участі потрібно зняти креативне відео в доповненій реальності, використовуючи додаток і опублікувати його фрагменти на своїх сторінках в соцмережах з хештегом #тінахорошийпарень".
Користувачі прийшли в захват, стверджуючи, що краще, ніж цей ролик, ніхто вже більше не зробить:
"можна закривати тренд - краще цього вже нічого не буде 🤣 💔"
"ось це топ🤩"
"Краще, де могла опинитися Тіна, тільки біля Дана 😻 😏"
"Всі дороги ведуть до Балана... Магія тягне... 👨❤️👨"
"скоро Тіна стане клоном Дана, коханим клоном... недарма він сказав "скоро станеш зовсім чорною"... просто так він нічого не говорить... ❤️"
"Який хороший хлопець! 😏"
"Дантіна, ми ж просили дует - ось і отримали 😭 😂 😂"
"Ну, ідеально ж! 💜 і хлопець хороший"
"Круто танцюють🔥"
"100% Тіна попросила виставити 🤣 💜"
"Тепер ясно, у кого Тіна надихнулася стилем в танці 😂"
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