Суперничати Софія Ротару та Алла Пугачова почали ще в 70-х, коли обидві майже одночасно з'явилися на небосхилі естради

Крім конкуренції в кар'єрі хуліганка Пугачова і правильна Ротару змагалися ще й в особистому житті. Принаймні, Алла Борисівна вже точно стежила за тим, "щоб Сонька позаздрила", пише "Телепрограма".

За словами колишнього чоловіка Примадонни режисера Олександра Стефановича (з 1976 по 1980 рр.), Пугачову чіпляло те, що скромна та сімейна Ротару швидше просувалася по кар'єрних сходах і отримувала звання за званнями тоді, як їй доводилося їздити по комсомольським будівництвам і спати на розкладачці.

Одного разу, коли Алла Борисівна вже отримала загальне визнання і прийшла на телебачення, її визначили в гримерку, де переодягалися одночасно і чоловіки, і жінки. Артистка поскаржилася, що не може роздягатися в таких умовах, оскільки на неї будуть всі дивитися. Після цього співачці сказали, що вона увійде у власну гримерку тільки тоді, коли стане народною артисткою. Але потім додали, що можуть попросити Ротару пустити колегу на стільчик в свою гримерку. Софія Михайлівна заперечувати не стала.

Після цього випадку ворожнеча двох співачок запалала новими фарбами.

Масла у вогонь підлив також інцидент з музфільмом "Душа", режисером якого був той же Стефанович. Фільм вийшов у 1981 році вже після їх розлучення з Пугачовою. Спочатку в головній ролі повинна була зніматися саме вона, але, посварившись зі знімальною командою, режисер її вигнав і взяв на її місце суперницю.

Не дивно, що в пресі ще довго з'являлися заголовки, що обігрують назву картини з розряду: «Софія Ротару вкрала «Душу» у Алли Пугачової.

На одній з фан-сторінок Софії Михайлівни в Instagram згадали про цей епізод, поділившись яскравим кадром зі зйомок "Душі", де вона позувала поруч зі Стефановичем.

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