Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, переживає непрості часи
Як передає Politeka.net, представники 47-річного співака зробили важливу заяву. Про це йдеться в новому пості у нього в Instagram.
Нещодавно з'явилася інформація, що Данилко серйозно хворий. Його продюсер Юрій Нікітін заявив у програмі "Зірковий шлях", що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися деякі проблеми зі здоров'ям.
У Мережі Данилкові відразу ж стали приписувати страшні недуги аж до онкології.
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Тому його представники поспішили розвіяти чутки.
"Друзі, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше - норм", - йдеться в офіційній заяві.
Користувачі пошкодували артиста (мовляв, "жовта" преса роздула трагедію на рівному місці) і побажали йому якнайшвидшого одужання:
"А що сталося?" - "Та в Рашці його вже мало не поховали"
"Творчих сил вам і здоров'я Андрій Михайлович❤️"
"Ну Слава Богу 🙏 а то роздули що він хворий онкологією...сволота 😤
Міцного йому здоров'я ❤️"
"Андрій Михалич Сердючка найживучіший... у ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює"
"Андрій Михайлович, пішли всі в ж...!!! Ви найкращий!!!"
"Творча тонка ранима натура. Улюбленець нації"
"спіть спокійно. Андрій, ми вас любимо 😍 💖 💐"
"Бідний Андрій Михайлович..."
"Це слава Андрію🙂 завжди писатимуть жовте про відомих людей😊 не приймайте близько до серця❤ ❤"
Нагадаємо, продюсер Вєрки Сердючки розкрив правду про стан здоров'я Андрія Данилка:"лікарі не тільки з України, а й...".
Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки пішов у відрив на розкішній яхті, мама теж у справі: "потрібна для якихось непотрібностей".
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