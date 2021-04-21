Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, переживає непрості часи

Як передає Politeka.net, представники 47-річного співака зробили важливу заяву. Про це йдеться в новому пості у нього в Instagram.

Нещодавно з'явилася інформація, що Данилко серйозно хворий. Його продюсер Юрій Нікітін заявив у програмі "Зірковий шлях", що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися деякі проблеми зі здоров'ям.

У Мережі Данилкові відразу ж стали приписувати страшні недуги аж до онкології.

Тому його представники поспішили розвіяти чутки.

"Друзі, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше - норм", - йдеться в офіційній заяві.

Користувачі пошкодували артиста (мовляв, "жовта" преса роздула трагедію на рівному місці) і побажали йому якнайшвидшого одужання:

"А що сталося?" - "Та в Рашці його вже мало не поховали"

"Творчих сил вам і здоров'я Андрій Михайлович❤️"

"Ну Слава Богу 🙏 а то роздули що він хворий онкологією...сволота 😤

Міцного йому здоров'я ❤️"

"Андрій Михалич Сердючка найживучіший... у ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює"

"Андрій Михайлович, пішли всі в ж...!!! Ви найкращий!!!"

"Творча тонка ранима натура. Улюбленець нації"

"спіть спокійно. Андрій, ми вас любимо 😍 💖 💐"

"Бідний Андрій Михайлович..."

"Це слава Андрію🙂 завжди писатимуть жовте про відомих людей😊 не приймайте близько до серця❤ ❤"

Нагадаємо, продюсер Вєрки Сердючки розкрив правду про стан здоров'я Андрія Данилка:"лікарі не тільки з України, а й...".

Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки пішов у відрив на розкішній яхті, мама теж у справі: "потрібна для якихось непотрібностей".

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