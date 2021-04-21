Співачка Оля Полякова почала вчити українок, як правильно наводити марафет, але тут же пошкодувала

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка в своєму новому пості в Instagram провела б'юті-сеанс, показавши прихильницям, що такре пілінг обличчя і як його робити (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Краща косметика в будь–якому віці - красива шкіра, здоровий сон і харчування. Але без додаткового догляду і зволоження не обійтися 😉 продовжуючи серію ефірів, сьогодні хочу показати один із способів догляду за собою. Домашній пілінг і відновлювальна маска дарують шкірі здоровий вигляд, очищають пори, обличчя виглядає свіжим і сяючим", - підписала кадри Полякова.

Зірка постала перед камерою з абсолютно чистою шкірою, без грама косметики, щоб на власному прикладі довести українкам, що її поради діють. Оля крок за кроком наносила еліксири, креми й маски на обличчя, шию та зону декольте, детально розповідаючи що, куди і навіщо.

Користувачі неоднозначно поставилися до старань співачки. Деякі дорікнули її в нечесності, натякаючи на використання ботоксу.

До речі, Полякова ніколи й не приховувала, що час від часу вдається до радикальних методів, щоб зберегти молодість і красу. Це стосується уколів ботокса та гіалуронової кислоти.

Одній з обурених прихильниць співачка теж порадила "обколотися".

"Я щось не розумію, але бровки чому нерухомі і лоб? Міміка заснула 😮 😂" - "ботокс, і правильно, а чого ходити печеним яблучком?" - "Просто, після серйозних процедур (ботокс або щось в тому дусі)), нечесно розповідати жінкам про диво-маски. Це стосується не тільки Олі. Ця тенденція поширена серед усіх красиво відшліфованих зірок. 😍❤️"

"а при чому якість шкіри до блокування мімічних зморшок????? Якість шкіри, гладкість і сяйво, досягаються виключно доглядами, зокрема пілінгом і зволоженням!!!!!"

"Мила моя! Обкололася ботоксом і потім природно можна наносити собі хоч 💩 😂 👏 Браво👏" - " і ти обколись😂" - "А яка вам справа? Ну і що, що ботокс? 70% жінок напевно його колять. Так це ж не означає, що не треба тоді стежити за шкірою? Ботокс не вирішує всіх проблем, це лише підтримуюча терапія і нічого поганого в тому немає. 🤔"

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