Хто в ліс хто по дрова

Співачку Тіну Кароль жорстко розкритикували за її тріо з учасниками "Голосу країни"

Як передає Politeka.net, в Instagram на офіційній сторінці проекту та на YouTube, де виклали відео з гучним виступом, публіка гаряче обговорює провал Кароль і її підопічних (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, у 13 випуску Тіна виконала пісню "Ти відпусти" разом із Юлією Тимочко та Катериною Гладій. Це вперше в 11-му сезоні хтось із тренерів заспівав на одній сцені зі своїми підопічними.

Глядачі віддали більшість голосів Каті - 59%. Юлія відповідно отримала 41%. Кароль також оцінювала дівчат, несподівано віддавши свої 100% Тимочко. Тому, Гладій довелося покинути проект.

Публіка не погодилася з Тіною (про що, власне, говорить голосування глядачів). У коментарях користувачі невтішно відгукуються про співачку та її рішення. Крім того, багато хто поскаржився на поганий звук і в цілому назвали цей виступ провальним.

"Кароль злила Катю. А вона в рази сильніше!"

"Неймовірна пісня❤️ але щось пішло не так😅 дивний звук"

"Тепер зрозуміло, чому прибрали Мілу і Микиту. У тріо співала тільки Тіна, а Юля і Катя кричали"

"Хто в ліс хто по дрова" - "згодна)) поки окремо співали ще нічого, але потім....жах(("

"Тіна Кароль програла цей Голос! Не можна так з думкою людей!"

"Тіна зійшла з розуму????? Я в шоці!!!! Тіна впала в моїх очах!!! І своїм вчинком підписала вирок Тимочко"

"Тіна вчинила дуже не справедливо!!! Катя добре співала, а її Тіна просто злила!!! Виходить не "Голос країни", де вибирає глядач, а Голос і вибір Кароль?"

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