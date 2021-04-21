Співачку Тіну Кароль жорстко розкритикували за її тріо з учасниками "Голосу країни"
Як передає Politeka.net, в Instagram на офіційній сторінці проекту та на YouTube, де виклали відео з гучним виступом, публіка гаряче обговорює провал Кароль і її підопічних (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, у 13 випуску Тіна виконала пісню "Ти відпусти" разом із Юлією Тимочко та Катериною Гладій. Це вперше в 11-му сезоні хтось із тренерів заспівав на одній сцені зі своїми підопічними.
Глядачі віддали більшість голосів Каті - 59%. Юлія відповідно отримала 41%. Кароль також оцінювала дівчат, несподівано віддавши свої 100% Тимочко. Тому, Гладій довелося покинути проект.
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Публіка не погодилася з Тіною (про що, власне, говорить голосування глядачів). У коментарях користувачі невтішно відгукуються про співачку та її рішення. Крім того, багато хто поскаржився на поганий звук і в цілому назвали цей виступ провальним.
"Кароль злила Катю. А вона в рази сильніше!"
"Неймовірна пісня❤️ але щось пішло не так😅 дивний звук"
"Тепер зрозуміло, чому прибрали Мілу і Микиту. У тріо співала тільки Тіна, а Юля і Катя кричали"
"Хто в ліс хто по дрова" - "згодна)) поки окремо співали ще нічого, але потім....жах(("
"Тіна Кароль програла цей Голос! Не можна так з думкою людей!"
"Тіна зійшла з розуму????? Я в шоці!!!! Тіна впала в моїх очах!!! І своїм вчинком підписала вирок Тимочко"
"Тіна вчинила дуже не справедливо!!! Катя добре співала, а її Тіна просто злила!!! Виходить не "Голос країни", де вибирає глядач, а Голос і вибір Кароль?"
Нагадаємо, Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на "Голос країни", розлютивши фанатів зірки: "нехай Надя помріє"
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