Популярна співачка Даша Астаф'єва підкорила чуттєвим кадром з новим образом

Популярна виконавиця останнім часом все частіше бере участь в модних зйомках і застосовує найрізноманітніші образи, вигідно підкреслюють її фігуру. Так, цього разу Даша підкорила лаконічним луком "імператриці". Позуючи в чорній сукні з вирізом на стегні і повністю обшитим сіточкою, їй вдалося створити чуттєвий образ перед об'єктивом.

Даша, з яскравим макіяжем на обличчі, акуратною укладанням і з блискучими золотими рукавичками, виглядала вельми сміливо. Завдяки дзеркалу за її спиною і трохи похмурому, майже вечірньому освітленню, чорне плаття співачки виглядало ще більш привабливо.

"Уміння не надавати значення - ще цінніше, ніж вміння прощати. Бо прощати ми змушені те, чого вже встигли надати значення. Згодні з виразом?» ,- написала Даша.

Шанувальники тут же відреагували:

"Приголомшлива😍; Байдужість?; Ідеальна 👏; Царівна; шикарні фото!; Абсолютно👏; Абсолютно 💯; дуже мудро сказано🔥; Абсолютно!; Обалденная, точніше не буває; так. Хотілося б не паритися); Королева❤; і фото 🔥 і пост!👌 ; Грація, Краса, пристрасть!; Вааау, королівська😍; ах ти ж! розкішність не можу! 💘 😍 ; На другому фото копія мами!!!❤ ️ ; На першому фото, обман зору😁 😁 😁хвилину витріщалася на продовження рук, виявляється вони у вас золоті😊»,

На інших фотографіях Даша відображена на тлі високих зелених рослин, вона млосно позує, демонструючи всі принади ідеальної фігури. Перед камерою співачка з'явилася у вузькій сукні-олівці на бретельках зеленого кольору.

У підписі до фотографій Астаф'єва написала: "цього року, весна грає з нами в ігри на виживання! Але, всі ми чекаємо Сонце, посмішки, легкі сукні і головне – стан закоханості! Що ймовірніше в разі впевненості і любові до себе. Ну а поки, мій особистий, весняний рейтинг топ-засобів, в які я остаточно і безповоротно закохана".

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