Колишній герой шоу "Холостяк" телеведучий Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова живуть в очікуванні

Блогерка Даша Квіткова і Микита Добринін познайомилися на шоу "Холостяк-9", пише Politeka.net. Радіоведучий навіть хотів вигнати дівчину з проєкту, адже вона здавалася йому нещирою.

Однак через деякий час обидва закохалися один в одного. Після закінчення проєкту пара стала будувати відносини, одружилася і зараз чекає поповнення в родині.

Добринін розповів у своєму Instagram, що дуже чекає появи малюка.

"Передати вам не можу, як сильно чекаю цього моменту🐣. Ми прокидаємося з розмовами про нас, з розмовами з нашим майбутнім малим.

Я, напевно параноїк, але дуже люблю брати участь в кожному процесі: виборі одягу, колясок і навіть моментами фантазую, вибираючи для нього спортивну секцію✊ 🏼.

Максимально насолоджуємося один одним і періодом, який проживаємо зараз", - поділився "холостяк".

За чотири години публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів:

"Кусь🤍", " знаєте, кажуть, що якість відносин впливає на зовнішність пари. Коли я дивлюся на вашу пару, то відразу розумію що у вас супер відносини!!! Ви обидва покращали!!!", "Насолоджуйтесь, головне - відсипайтеся)) ❤ ️ скоро скоро будете мріяти про це)))", "передати не можу, як Я чекаю цього Вашого моменту🐣 вічно переживаю за всіх вагітних світу🙈", " це так круто 🔥 коли тато бере участь у всіх приготуваннях до появи малюка!🤗".

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