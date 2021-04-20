Відома українська модель, телеведуча і блогерка Поліна Логунова розповіла про ставлення до своєї дитини

Телеведуча вийшла заміж за актора, Дмитра Ступку, у 2016 році, передає Politeka.net. Зараз пара ростить доньку, Богдану, про принципи виховання якої блогерка поділилася у своєму Instagram.

Запис красуня підкріпила ніжним знімком з дочкою, яка прилягла на маму.

За словами зірки, вона обіймає і цілує Богдану з народження в губи, ніжки, животик і, загалом, куди хоче.

"Це мій всесвіт, який в'є з мене мотузки, але любить як ніхто, я для неї гори звертаю, переписую свою долю, цілую і ношу на руках досі. І плювати, що скажуть, слова змінюються часом, а наша любов бездоганна", - поділилася модель.

Все це дружина Ступки робить за своїм бажанням, не слухаючи ніяких психологів, які радять "правильно" обіймати й цілувати дітей.

За словами Логунової, її дочка оповита любов'ю, адже мати робить все, щоб дитина відчувала з нею себе в безпеці.

"У відповідь вона мені говорить просто (!), "мамо, ти така красива, ти така смілива", звідки це вона взяла😎? З 1 секунди її життя - Ми єдине ціле, а ще «ми ж подружки» ✊ 🏽 моя дівчинка, тільки моя, мій носик, мої очі улюблені, моя досконалість, мій Всесвіт 💚", - написала Поліна.

Користувачі мережі написали багато коментарів:

"Мені 28, і моя мама заціловує мене досі 😂 І я не знаю, як може бути інакше. Своїх дітей я буду так само любити 🤍", " чудові слова👏 🏻в саме серце✨ ✨ ✨", " повністю згодна ❤ ️ скільки того життя....а набутися хочеться з ними якомога довше".

Нагадаємо, дружина Дмитра Ступки пригрозила розлученням і розповіла про проблеми в сім'ї: "Регулярно хочу померти".

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