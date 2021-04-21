Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі під час свого інтерв'ю не змогла приховати помітно постарілий вигляд

Відома актриса після скандального розлучення з Піттом почала уникати уваги преси, довгий час не давала інтерв'ю і відмовлялася зніматися в нових кінокартинах. У цей час шанувальники стали помічати на рідкісних кадрах, на яких зірка все ж засвітилася, що вона дуже змінилася і постаріла.

Оскільки Джолі відмовляється від уколів краси, при невдалому ракурсі, освітленні і без фотошопу її зовнішність видає вік і навіть деяку втому. Прикладом такого кадру став момент з відео, що потрапив у вигляді скринштота на фан-акаунти.

Зірка в простому вбранні сірого кольору відповідала на питання, тому через її яскраво вираженої міміки добре помітні запалі щоки, що звисають носогубні складки і втомлені очі. У коментарях кілька користувачів навіть написали» яка стара жінка; ця жінка стала стара; здає позиції швидко", помічаючи зміни в зовнішності знаменитої актриси.

Раніше на фан-акаунті Джолі з'явився пост з її кадром, зробленим спеціально для інтерв'ю з модним глянцем. Один з образів Джолі припав до душі фанатам, які були підкорені видом. У темно-коричневих тонах і кавовому гольфі, артистка ідеально підкреслила струнку фігуру.

«Прекрасна богиня😍; Прекрасна принцеса 😍; наша троянда в саду👏; Ідеально❤️; Дивний вигляд; одним словом гарно; чудова дама🌹😍; Дуже класно; 👏Грація справжньої богині👏 Приголомшливий і елегантний наряд; Клас🔥🔥❤️хороші флюїди», - відповідають в мережі.