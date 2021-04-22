Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав, кого втратила зірка

Радіоведучий, учасник Ліги сміху, резидент Comedy Club і екс-фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак звик до бурхливих обговорень його поведінки в мережі. Так як чоловік активно веде свій Instagram, він ще часто знімається в різних фотосесіях.

Цього разу Рибалка підкорив дівчат відразу трьома зухвалими образами, в яких постав перед об'єктивом. Сам артист не соромиться бути собою, тому зробив незвичайний колаж в кращих, на його думку, образах.

"Який тип хлопців тобі більше до душі?

1-ділова ковбаса

2-солодкий коржик

3-Шалений кисіль " - іронічно підписав чоловік.

Шанувальниці відреагували на новий пост відразу: «Ковбаса кисіль ти; Ви подивіться , який красень 😍; Шалений кисіль; Всі три😂😂але в одному❤️; Діловий кисіль 🔥; Шалений коржик 😅; Шалений кисіль🔥; Ідеально, щоб 3в1 🔥; Шалений кисилетик😍; Шалена ковбаса 😂; Все мимо 🙌; Діловий коржик з киселем 🙌; А як же крутий перець?😂 ; Солодкий коржик😂 🔥; щось середнє між ковбасою і коржиком😃 😁; мені, будь ласка, хлопця 3 в 1. З цукром, та побільше".

Відзначимо також, після участі в шоу" Холостячка " радіоведучий і гуморист Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою зустрічався до проекту. Після пост-шоу пара не приховує свої стосунки і постійно демонструє своє спільне проведення часу.

Так, на своїй сторінці в Instagram 29-річний гуморист частенько радує фанатів контентом за участю своєї пасії.

На останньому фото Андрій і Аліна позую неймовірно закоханими і щасливими.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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