Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в хвилини релаксу
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка не так давно перемогла на шоу "Маска". Дівчина також веде активно соціальні мережі, де ділиться цікавими образами і кадрами з особистого життя.
Цього разу Злата позувала в білій сукні з вузьким корсетом, який позначив талію красуні. Дівчина сміялася, демонструючи ідеальну посмішку, а в руках тримала китайські палички, в яких був шматочок ролу.
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"Хочеться себе побалувати чимось особливим, гурманським! Я рідко собі дозволяю суші", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Не суші, а мрія", "смачного. Спробуємо"," красуня, їж, і нікого не слухай"," смачного, Злата", " знову з розуму мене зводиш. Ангел мій ніжний, ласкава, ніжна, улюблена леді".
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Так, українцям показали фото Огневич, зроблене в 2013 році. На ньому тоді ще зовсім юна співачка позує в чорній блузі до відкритими плечима і білому корсеті. Тоді Злата носила довге волосся темно-русявого кольору зі світлим мелірування.
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