Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова здивувала кадрами на сьомому місяці вагітності

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох чоловіків, який знайшов свою любов на проекті "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Майже відразу після зйомок пара почала жити разом, потім вони одружилися, а тепер очікують дитинку. Дівчина завагітніла і не стала приховувати своє становище від публіки – вона все частіше викладає в Мережу фотографії, на яких демонструє зростаючий животик.

Нещодавно парочка вирушила на відпочинок в Дубай, звідки Даша весь час показувала яскраві фото розкішного відпочинку. Так, цього разу красуня поділилася свіжими кадрами, як виглядає її вагітний животик на сьомому місяці очікування дитини. На знімках дівчина відображена у воді, скупатися вона вийшла в чорних плавках і короткому білому топіку на бретельках. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, тільки блаженна посмішка.

У підписі до фотографій Квіткова написала: "Привіт, #28weekspregnant. Сьогодні повертаємося додому і шалено цьому раді! Скучили за всіма рідними і роботі, яка накопичилася і чекає нас. Що б цікавого подивитися в літаку?". Користувачі тут же почали обговорювати вагітну дівчину, деякі прямо почали лаятися через її великого живота. "У вас двійня?", "У вас там точно богатир. У мене такий великий животик був на 40 тижні майже", "Ого! Який великий животик", "Красива. Звичайно, дуже великий животик для 28 тижнів", - пишуть в коментарях до фото.

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