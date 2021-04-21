Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" і "Україна має талант" Ектор Хіменес-Браво навів інтриги серед шанувальників

Шоу "Україна має талант" виходило на екрани з 2009 по 2017 рік, передає Politeka.net. У 2014-му - членом журі був Ектор Хіменес-Браво.

Відомо, що до 30-річчя Незалежності України популярне колись шоу повернеться на екрани.

В одному з останніх постів у своєму Instagram Ектор поділився архівними кадрами шоу, тим самим ресторатор заінтригував користувачів мережі - чи буде він тільки глядачем або знову візьме участь в якості судді.

"Повернення легенди!

✨ "Україна має талант" повертається на ваші екрани ✨ та ще й у такий важливий для країни рік! 30 років незалежності! 💙💛

Я обожнював цей проект, коли був суддею і тому обов'язково буду дивитися кожен випуск! А Ви?

Гортайте карусель, згадаємо разом, як це було 7 років тому ❤️", - написав Хіменес-Браво.

За п'ять годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"У цій ролі я вас ще не бачила!Круто!❤ ", "❤️мій улюблений проект😍", " дуже чекаю ❤️🙌 🙌", "Буду дивитися обов'язково👏", "Я дуже чекаю, цей проект!Щороку я кажу собі, погано що раніше не було таких проектів, коли я ходила в музикалку і на хор!😔 👍 ", "Знаєте от не бачила я цей сезон де ви були суддею в цьому шоу, а хто тоді здобув перемогу ви пам'ятаєте", - написали користувачі vережі.

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