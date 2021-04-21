Дочка українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе і свої тату
Як пише Politeka.net, Наташка Горова є прийомною дочкою Потапа від першої дружини Ірини. Продюсер виховував дівчинку як свою і навіть після розлучення у Олексія і Наташі залишилися теплі стосунки. Зараз Горова активно розвиває свій блог в Instagram, де публікує цікавий контент з особистого життя.
"Як свідчить одна з моїх татуювань-smile
Тато навчив мене знаходити позитив у будь-якій ситуації. Напевно, за таким принципом Я живу
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Останнім часом я стала набагато простіше ставиться до багатьох речей, які раніше для мене, здавалося б, були неприйнятні.
Важливо навчитися радіти навіть дрібницям-хоча я б сказала особливо дрібницям-адже світ такий прекрасний і навколо нас стільки світлого і чудового!
Я рада, що я така. І що прості, красиві, спонтанні фотографії змогли підняти мені настрій на цей сонячний день", - написала зірка під фотографією.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Яка інстагерл", "таким худим людям складніше радіти світу навколо", "Вау, яка краса", "Прекрасна".
Ми писали, що дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова поділилася новим постом з модним образом.
Цього разу свій пост дівчина супроводила не тільки оригінальним підписом з жартом, але ще і захопила фігурою. На кадрі в чорно-білій обробці Горова позувала у вузькому ТОПі з підписом спереду, а також велосипедках такого ж стилю.
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