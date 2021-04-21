"Хоча ми, як сім'я, переживаємо період глибокої печалі, для всіх нас було втіхою бачити і чути, як в Сполученому Королівстві, країнах Співдружності і в усьому світі люди віддали данину поваги моєму чоловікові", - йдеться в повідомленні. За словами Єлизавети ІІ, члени королівської сім'ї були зворушені, а також будуть пам'ятати, який вплив зробив принц Філіп на оточуючих. Варто відзначити, що королівський палац привітав Єлизавету ІІ, зазначивши, як цього року вона святкує свій день народження.

"Цього року Її Величність залишається у Віндзорському замку під час королівської жалоби після смерті герцога Единбурзького", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Королева Єлизавета ІІ і принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року. На той момент першій був всього 21 рік. У шлюбі з принцом королева народила чотирьох дітей.

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