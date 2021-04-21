Королева Єлизавета ІІ у день свого дня народження звернулася до публіки
Всього кілька днів тому пройшли похорони принца Філіпа, чоловіка Єлизавети ІІ, передає Politeka.net. Він не дожив до свого 100-річчя пару місяців. Палац і подані знаходяться в жалобі, а королева довго не виходила на зв'язок.
21 квітня Єлизавета ІІ відзначила 95-річчя, тому зробила публічну заяву.
Монархиня подякувала всім за підтримку після смерті чоловіка, вона вперше за довгі роки шлюбу відзначила день народження без Філіпа.
Відповідний текст листа з'явився на сторінці королівської сім'ї в Instagram.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Мішина показала, якою була задовго до "Холостячки" та зустрічі з Еллертом: "Ви б мене тоді не впізнали!"
Чоловік Дорофєєвої Дантес дозволив собі зайве з фанаткою, Надя не стерпіла: "Може, головою подумаєш?"
Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
"Хоча ми, як сім'я, переживаємо період глибокої печалі, для всіх нас було втіхою бачити і чути, як в Сполученому Королівстві, країнах Співдружності і в усьому світі люди віддали данину поваги моєму чоловікові", - йдеться в повідомленні.
За словами Єлизавети ІІ, члени королівської сім'ї були зворушені, а також будуть пам'ятати, який вплив зробив принц Філіп на оточуючих.
Варто відзначити, що королівський палац привітав Єлизавету ІІ, зазначивши, як цього року вона святкує свій день народження.
"Цього року Її Величність залишається у Віндзорському замку під час королівської жалоби після смерті герцога Единбурзького", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Королева Єлизавета ІІ і принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року. На той момент першій був всього 21 рік. У шлюбі з принцом королева народила чотирьох дітей.
Нагадавши, Єлизавета II може ніколи не повернутися жити в Лондон після похорону чоловіка: "тепер Будинок королеви…»
Як повідомляла Politeka, принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри : "це була їх…»
Також Politeka писала, що королева Єлизавета II вирішила порушити традицію на похоронах чоловіка.