Актриса і співачка Дженніфер Лопес у бежевій сукні з фатином показала яскравий образ з мінімумом макіяжу

Знаменитість довгий час не розповідала про те, як доглядає за собою, щоб уникнути зайвої уваги і критики в мережі. Однак, після того, як Лопес презентувала свою власну лінію уходовой косметики, їй довелося багато разів пояснюватися і розповідати про те, що допомагає їй в 51 рік виглядати на вільні 30.

Як можна помітити, навіть з мінімумом макіяжу артистка буде виглядати молодо і привабливо, і хоча багато хто переконаний в тому, що це заслуга косметологів з їх уколами краси, сама знаменитість все заперечує.

У своєму ніжно-бежевому вбранні з акуратними декольте Лопес вдалося правильно розставити акценти не тільки на хорошій шкірі, але і на ніжному цибулі в цілому. Засмагла красуня відкинулася в сторону, підставивши тіло сонцю і підкорюючи заодно розслабленим виглядом. Причому відсутність укладок і яскравої косметики зробило Лопес помітно молодше.

Відзначимо, насправді, вже багато хто знає про те, як Дженніфер приховує своє природне волосся. У зірки навіть є вдома ціла кімната, повністю присвячена перукам. А ось на одному з Селфі Лопес не так давно блиснула образом без накладних пасом і показала свою коротку зачіску:

"З таким волоссям, тепер це дитина👶 🏻; яка прекрасна жінка😍; таке волосся коротке 😯; велика рідкість справжня Джен; можна згоріти від такого напору левиці; Привіт, красуня, одружуйся на мені; така красива і мила, яка малішка всі такі; особа молодіє; незрівнянна любов Дженні; виглядає чарівно; це прекрасна не токсична людина з вічно молодим обличчям", - відповідають фанати.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".