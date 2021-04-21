Співачка Настя Каменських показала яскраві фото з відпочинку і звернулася до українок

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу яскраві фото з розкішного відпочинку в теплих краях, а в підписі до публікації звернулася до жінок із закликом любити себе.

На нових знімках Настя відображена на прогулянці серед зелені на залитій сонцем вулиці. Перед камерою вона з'явилася в сміливому пляжному образі - на ній стильний яскравий купальник, короткі білі шорти і широка білосніжна сорочка оверсайз. Волосся красуні розпущене і прикрашене рожевою квіткою, а на її обличчі легкий макіяж. На одному зі знімків співачка уважно дивиться в об'єктив, а на другому прикрила очі і поклала долоні на обличчя.

У підписі до фотографій Каменських звернулася до жінок із закликом любити себе. "Дівчатка, а ви хоч раз замислювалися над тим, чи любите ви себе? Дайте відповідь для себе чесно: Хвалите ви себе так само як хвалите інших? Чи помічаєте те, що робить вас особливими? Чи дбаєте про себе так само як про своїх близьких людей? Чи даруєте ви собі нові враження і радуєте себе? Чи прощаєте ви собі невдачі? Ви - найбільша цінність у своєму житті. Ставтеся до себе відповідно", - написала артистка і викликала бурхливе обговорення серед фанатів.

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