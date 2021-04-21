Відома гімнастка художняя Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками", показала фігуру і розповіла про хворобу

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова володіє безліччю медалей на міжнародних змаганнях, а також бере участь у різних проектах на українському телебаченні. Не пройшла повз зірка "Танців з зірками", де за красуню вболівав Влад Яма. Зараз гімнастка активно розвиває Instagram, де розповідає багато особистого.

"Як я боролася з діастазом? Частина 1

Проблема виникла після пологів. Незважаючи на те, що багато читала по темі вагітності, але упустила важливий момент, що потрібно після пологів носити бандаж. Це стягує білизна або корсет. Вони допомагають шкірі і м'язам відновиться після пологів. Але я це пропустила.

За час вагітності поправилася на 15 кг.але вага і зовнішній вигляд після пологів швидко прийшли у форму. А ось проблема з животом залишилася - він був злегка надутий і трішечки звисав. Я була впевнена, що, коли колишня вага відновиться, все прийде в норму. Але живіт нікуди не зник.

Я заглибилася в усі види тренувань на прес. Робила все можливе, але відвислий живіт не зникав. Я почала читати про це і дізналася, що у багатьох жінок утворюється диастаз або пупкова грижа після пологів. Вирішила піти до лікаря, який виявив, що у мене і перше, і друге", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Анечка, спасибі що діліться. Це дуже потрібно багатьом дівчатам", " Хочу продовження. Цікаво чому фіброз", " Здрастуйте. А в якій клініці ви робили операцію?".

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