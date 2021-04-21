Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко в юному віці покинула Україну, виїхавши спочатку до Москви, а потім перебравшись до Європи. Дівчина спочатку пробувала себе в якості моделі, але потім стала актрисою. Красуня знялася в безлічі картин і продовжує творити, не забуваючи і про соціальні мережі.
"З Днем Горба (так Західні тінейджери називають середу, - прим. ред.). Сподіваюся, у вас поки хороший тиждень!",- написала Ольга під фото.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
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"У нас все добре", "дивовижна", "така чудова", "наймиліша жінка в світі", "Денна королева", "неймовірна природна краса", "ви приголомшливо красиві", " обійняти.. красива", "ти виглядаєш прекрасно", "ви дуже красиві, привіт з Перу", "З днем горба, так тримати, дівчинка".
Ми писали, що українська актриса Ольга Куриленко показала рідкісний кадр в обнімку зі знаменитим актором.
Ольга розмістила фото в обнімку з відомим актором Тоні Люном. Дівчина підписала кадр:"полювання з Тоні Люном".
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