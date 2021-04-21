Українська співачка Надя Дорофєєва 21 квітня відзначила 31 рік, отримавши привітання від рідних і близьких, колег і фанатів

З раннього віку Надя будує співочу кар'єру, завоювавши багато нагород, передає Politeka.net. Зараз співачка користується великою популярністю, беручи участь також в різних телепроектах.

Відомо, що кар'єра зірки стала рости після знайомства з репером і продюсером Олексієм Потапенком (Потапом). Останній взяв Дорофєєву в групу "Время и Стекло", яка проіснувала з 2010 по 2020 рік.

Звичайно, Потап не зміг пройти повз і не привітати свою підопічну з днем народження. Репер опублікував у своєму Instagram фото Дорофєєвої в купальнику.

Красуня виглядала добре, вона посміхалася, спрямувавши кудись погляд.

"Надю @nadyadorofeeva Гого Гордість!!!З ДН!!!",- написав Потап.

Всього за десять хвилин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі в основному приєдналися до привітань.

"Дивно, що у Потапа є такі фотографії. Хоча ні, не дивно - він же її продюсер)"," з Днем Народження!!Надюша💚💛🧡❤🥳🥳🥳🥳🥳🌹🌷🌷", "з днем народження щастя, здоров'я🎉 🎉 🎉 🎉", - написали шанувальники.

Нагадаємо, чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, привітав дружину на кухні рівно о 00:00, він включив фільтр "мікрофони ЗМІ" і записував відео: "Увага, сенсація! Я живу зі старою! 31, здорова! З днем народження!",- прокричав Дантес, на що іменинниця засміялася і обидва обнялися.

Нагадаємо, Дорофєєва напередодні дня народження потрапила в скандал з непристойним Відео:»вас дивляться діти...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни", з'явилося відео:"тепер готуємося до...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на" Голос країни", розлютивши фанатів зірки:"нехай Надя помріє".