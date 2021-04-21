Відома співачка Оля Полякова показала себе і розповіла про Туреччину

Як пише Politeka.net, Полякова поїхала не так давно на відпочинок разом з дочками і мамою. Красуня тепер регулярно ділитися контентом в Instagram, іноді і жартуючи над собою.

Цього разу Оля опублікувала спочатку один ролик, де була сама собою.

"Всім привіт. Зараз підемо на ферму", - сказала Оля.

Після цього Полякова опублікувала ще сторіси, де вже за допомогою фільтрів збільшила вилиці і губи:

"Добрий вечір, дорогі мої. Прийшов момент нарешті відкрити вам, чому я перебуваю в Туреччині. Я приїхала зробити собі маленькі процедурки над своїм обличчям-зовсім маленькі. Бачите, я виглядаю дуже натурально, нічого не видно, нічого не чути. Ось Я трішечки так зволожила губки, трохи зволожила шкіру і ось красуня тепер приїду до Києва. Чмаки-чмаки".

Цікаво, що з такими фільтрами Полякова стала схожа на Анастасію Покрещук, зірку "Від пацанки до панянки", яка собі збільшила губи і вилиці в Стамбулі, Туреччина.

Ми писали, що співачка Оля Полякова почала вчити українок, як правильно наводити марафет, але тут же пошкодувала.

37-річна зірка у своєму новому пості в Instagram провела б'юті-сеанс, показавши прихильницям, що таке пілінг обличчя і як його робити.

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