Українська співачка SLAVIA, дружина відомого виконавця DZIDZIO, не втомлюється дивувати своєю творчістю

Михайло Хома (DZIDZIO) і його красуня-дружина Ярослава (SLAVIA) одружилися ще у 2013 році, пише Politeka.net. Обидві творчі особистості займаються розвитком своїх кар'єр.

SLAVIA вже випустила кілька треків, а не так давно записала - новий. Про це йдеться в сюжеті програми "Зірковий шлях", який Ярослава розмістила в сторіс свого Instagram.

На кадрах артистка стоїть у звукозаписній студії. Тема нової пісні SLAVIA "50 відтінків" - власні еротичні фантазії.

У пісні є рядки про те, що вона в перший раз зустрілася поглядом з незнайомцем і обидва відчули потяг.

"Цей фільм мене надихнув", - вимовила Ярослава, говорячи про картину "50 відтінків сірого".

Нагадаємо, дружина DZIDZIO в інтерв'ю "Зірковому шляху" відверто розповіла, що не відчуває підтримки від чоловіка, а попередню пісню "Я тобі не мамка" вона записала, спираючись на власний досвід у відносинах.

У пісні є рядок "На якій медитації ти був цілу ніч?". За словами Ярослави її чоловік дійсно ходить на нічні медитації, не попередивши її, що його не буде вдома до ранку.

Крім того, Михайло не привітав SLAVIA з прем'єрою пісні, що їй було неприємно.

Зазначимо, Ярослава і Михайло познайомилися в музичному училищі, після закінчення якого вони створили групу "Друзі", де співали разом, але пізніше обидва стали працювати над сольними кар'єрами.

Нагадаємо, довгонога дружина DZIDZIO в облягаючому купальнику опинилася в обіймах продюсера: "Люблю".

Як повідомляла Politeka, красуня-дружина DZIDZIO з величезним букетом розговорилася про обійми коханого: "Мій ідеальний...".

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO в білій сукні з глибоким вирізом показала натуральну красу:"Вау, просто клас".