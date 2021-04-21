Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша", показав фігуру

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став дуже популярним актором і встиг знятися в багатьох картинах. Красунчик активно стежить за фігурою, часто радуючи знімками, де показує результати.

Цей раз не став винятком, адже Тарас опублікував в Instagram фото, де здався топлес і з короткою стрижкою. На інших фото Цимбалюк був вже у водолазці і джинсах, сидячи біля дивана.

"2017", - написав Тарас, визначаючи, коли були зроблені знімки.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, який красень. Вам Тарас такий стиль дуже підходить", "ви мені чимось з Кандаєм схожі"," Машина"," найкраща зачіска", " стиль шикарний. Дуже вогонь"," чіткий стиль у вас, як поліцейський баранів з суперкопів"," Прямо інша людина"," брутальний чоловік","на цьому фото дивно схожі з Батирєвим)))".

Ми писали, що український актор Тарас Цимбалюк з'явився в компанії інших зірок.

Цього разу Тарас з'явився в шоу " Де логіка?".

Відповідне фото Цимбалюк розмістив у своєму Інстаграмі. У кадрі актор постав в компанії таких зірок як: актриси і "Холостячки" Ксенії Мішиної і її коханого - коміка Олександра Еллерта, а також співачки Злати Огневич.

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