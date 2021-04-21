Відома українська актриса Ольга Сумська дала невелике інтерв'ю дружині мандрівника Дмитра Комарова, Олександрі Кучеренко

Ольга Сумська народилася в сім'ї акторів, тому з дитинства полюбила сцену, передає Politeka.net. Артистка за роки роботи завоювала любов шанувальників, завдяки своєму таланту.

Актрису часто кличуть в різні програми, де вона дає інтерв'ю, тим самим даючи людям дізнаватися про неї все більше. Цього разу Сумська з'явилася в рубриці Олександри Кучеренко "33 за 3". Суть передачі всього за три хвилини відповісти на 33 питання про себе.

Так, телеведуча торкнулася теми прикмет.

"Іноді так трапляється, що чорна кішка або з порожнім відром перейдуть дорогу перед тим, як ти йдеш на прем'єру, Я кажу: "Ну, хто вас просив? Ну, наберіть ви відра і йдіть з повними", - розповіла артистка, заставши зненацька телеведучу.

Варто зазначити, що артисти вважаються найбільш забобонними людьми, і це невипадково - адже в їх професії багато що залежить від удачі. Актори намагаються, в міру наближення до сцени, дотримуватися особливої "ритуальності".

Відомо, що чорна кішка, що перебігла дорогу, обіцяє проблеми, а порожнє відро в жіночій руці - невдачу.

Нагадаємо, Ольга Сумська в програмі "Зіркові шлях" розповіла, що по молодості вона і її чоловік, Віталій Борисюк, зрадили один одному. Дізнавшись про це, обидва прийняли рішення більше ні з ким навіть не фліртувати. Зараз їх шлюб вважається одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".

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