Актриса та співачка Дженніфер Лопес заінтригувала новими кадрами з Домініканської Республіки

Як відомо, 51-річна зірка останні кілька місяців провела в екзотичній країні на зйомках нового фільму "Шлюб по зальоту", де зіграла одну з головних ролей разом із актором Джошем Дюамелем і співаком Ленні Кравіцом.

У своєму мікроблозі в Instagram Дженніфер оголосила про завершення роботи, показавши кілька унікальних фото зі знімального майданчика, передає Politeka.net.

"Згортаємося!👏 # ShotgunWedding", - йдеться в підписі.

На кадрах актриса постала в яскравому образі: напівпрозорій бежевій сукні з розірваною у шмаття спідницею, розпатланим волоссям і загримованими "кривавими" колінами. Її зовнішній вигляд не скільки лякає, скільки інтригує. У її партнера по зйомках Дюамеля вигляд не краще.

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Користувачі гаряче обговорюють побачене. Багато хто жартома припустив, що після розставання зі своїм нареченим, бейсболістом Алексом Родрігесом, Лопес поспішила знайти йому заміну.

Дженніфер лопес, дар

"Це ж фільм правда???? 😂 😂Тому що, я маю на увазі, що все можливо"

"Гребінець відсутній, заміну Алексу ми вже знайшли... 😂 😂" - "Я подумав про те ж, коли побачив цього грінго!"

"Трохи сумно сьогодні😔"

"Джош Дюамель тепер буде твоїм хлопцем?? Ми всі знаємо, що ти не можеш бути самотньою більше одного дня" - "я б не став називати Джоша Дюамеля резервною копією, більше схоже на апгрейд. Давай, Джей Ло! Блін, вона приголомшливо виглядає!"

"Ви повинні бути у фільмі про Джеймса Бонда"

"Джош став таким старим, боже мій"

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