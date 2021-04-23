Актриса та співачка Дженніфер Лопес заінтригувала новими кадрами з Домініканської Республіки
Як відомо, 51-річна зірка останні кілька місяців провела в екзотичній країні на зйомках нового фільму "Шлюб по зальоту", де зіграла одну з головних ролей разом із актором Джошем Дюамелем і співаком Ленні Кравіцом.
У своєму мікроблозі в Instagram Дженніфер оголосила про завершення роботи, показавши кілька унікальних фото зі знімального майданчика, передає Politeka.net.
"Згортаємося!👏 # ShotgunWedding", - йдеться в підписі.
На кадрах актриса постала в яскравому образі: напівпрозорій бежевій сукні з розірваною у шмаття спідницею, розпатланим волоссям і загримованими "кривавими" колінами. Її зовнішній вигляд не скільки лякає, скільки інтригує. У її партнера по зйомках Дюамеля вигляд не краще.
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Користувачі гаряче обговорюють побачене. Багато хто жартома припустив, що після розставання зі своїм нареченим, бейсболістом Алексом Родрігесом, Лопес поспішила знайти йому заміну.
"Це ж фільм правда???? 😂 😂Тому що, я маю на увазі, що все можливо"
"Гребінець відсутній, заміну Алексу ми вже знайшли... 😂 😂" - "Я подумав про те ж, коли побачив цього грінго!"
"Трохи сумно сьогодні😔"
"Джош Дюамель тепер буде твоїм хлопцем?? Ми всі знаємо, що ти не можеш бути самотньою більше одного дня" - "я б не став називати Джоша Дюамеля резервною копією, більше схоже на апгрейд. Давай, Джей Ло! Блін, вона приголомшливо виглядає!"
"Ви повинні бути у фільмі про Джеймса Бонда"
"Джош став таким старим, боже мій"
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