Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко викликала фурор випадковими кадрами, зробленими під час репетиції

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала своїх колег за роботою - Євгенія Сморигіна, Єгора Крутоголова, Олександра Бережка, Євгенія Гашенко та навіть Сергія Писаренка, що приїхав із Росії.

Зокрема, поки інші сиділи на стільцях за столом, Крутоголов розвалився в кріслі-подушці.

Деякі актори по черзі читали свої репліки з листочків, а інші їх мовчки слухали і потягувалися, як Писаренко:

- А, скажіть, а де ви все це прочитали?, - запитав персонаж Бережка у героя Гашенка.

- Не ваша справа!, - відповів той.

- Ви такий хитрий, що я вам не тільки шапочку, я вам і обрізання пропоную зробити..., - продовжив Бережок, викликавши посмішки на обличчях колег.

Відзначимо, телевізійна версія концерту "Дизель шоу", як правило, складається зі сценок і замальовок на тему сімейних відносин, любові, конфлікту поколінь, актуальних соціальних подій в суспільстві, країні і світі. Принципова позиція - добрий гумор без політики.

Раніше ми розповідали, що іскрометна Булітко видала експромтом три цікаві факти про "Дизель шоу".

"Факт перший. З'явилася нова актриса - Юлія Мотрук. Тепер нас четверо дівчат, - повідомила Вікторія - Другий - у нас нещодавно вийшов в ефір новий проект "Dizel Night". І третій - Булітко поки не вийшла заміж і не народила дітей! Факт залишається фактом!"

Нагадаємо, роздягнена Булітко з "Дизель шоу" поніжившись у пінній ванні, влаштувала концерт:" Будь коханою...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" змінила імідж на фатальну бестію, тепер можна не дізнатися:" Така пристрасна!".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" з виряченими очима ошелешила" перекроєним "обличчям:"трохи гикавка не напала".