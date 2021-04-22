Актриса Ольга Сумська зважилася на сміливу процедуру в надії зберегти молодий і квітучий вигляд

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала похід до пластичного хірурга.

Лягти безпосередньо під скальпель актриса поки ще не готова, а ось процедура безопераційного косметологічного ліфтингу виявилася якраз для неї.

Зокрема, мова про контурну пластику за допомогою препарату "Радіесс" - це методика ін'єкційного омолодження в результаті введення в середні шари шкіри філерів на основі гіалуронової кислоти.

Прийшовши в клініку і передчуваючи неймовірний результат, Ольга заявила: "Я щаслива! Надзвичайно дієва процедура... щадна... З богом!".

Сумська з гордістю показала результат маніпуляцій: "оживлене" обличчя з гладкою шкірою без зморшок.

"Ми закінчили. Все на місці... Я бачу ефект. Трохи зараз опухло... Павло Андрійович, дай бог вам здоров'я!", - звернулася вона до лікаря.

"Все зробили акуратненько... Завтра людині ще виступати!", - у свою чергу зазначив хірург.

Раніше Ольга ділилася своїми міркуваннями з приводу пластичних операцій і збереження молодості в цілому.

"Я добре ставлюся до хороших фахівців. Я ніколи ще не робила цього. Знаєте, жінки бояться цього. Ми робимо поки все, крім хірургії...".

За її словами, косметичні засоби, які містять у своєму складі гіалурон і колаген, дуже дорогі, але вони необхідні для догляду за шкірою кожної жінки.

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