Актриса Ольга Сумська зважилася на сміливу процедуру в надії зберегти молодий і квітучий вигляд
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала похід до пластичного хірурга.
Лягти безпосередньо під скальпель актриса поки ще не готова, а ось процедура безопераційного косметологічного ліфтингу виявилася якраз для неї.
Зокрема, мова про контурну пластику за допомогою препарату "Радіесс" - це методика ін'єкційного омолодження в результаті введення в середні шари шкіри філерів на основі гіалуронової кислоти.
Прийшовши в клініку і передчуваючи неймовірний результат, Ольга заявила: "Я щаслива! Надзвичайно дієва процедура... щадна... З богом!".
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Сумська з гордістю показала результат маніпуляцій: "оживлене" обличчя з гладкою шкірою без зморшок.
"Ми закінчили. Все на місці... Я бачу ефект. Трохи зараз опухло... Павло Андрійович, дай бог вам здоров'я!", - звернулася вона до лікаря.
"Все зробили акуратненько... Завтра людині ще виступати!", - у свою чергу зазначив хірург.
Раніше Ольга ділилася своїми міркуваннями з приводу пластичних операцій і збереження молодості в цілому.
"Я добре ставлюся до хороших фахівців. Я ніколи ще не робила цього. Знаєте, жінки бояться цього. Ми робимо поки все, крім хірургії...".
За її словами, косметичні засоби, які містять у своєму складі гіалурон і колаген, дуже дорогі, але вони необхідні для догляду за шкірою кожної жінки.
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