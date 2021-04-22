Співачка Злата Огневич висловила своє невдоволення занадто малою сумою компенсації від держави за "простой" на карантині

Як передає Politeka.net, відповідний пост з критикою 35-річна зірка опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram.

Вже більше року артисти по всьому світу, не тільки в Україні, змушені "перебиватися" випадковими заробітками й виступами на закритих невеликих вечірках, так як масові концерти та гастролі по містах і країнах заборонені у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Огневич прокоментувала недавню масштабну акцію протесту, що пройшла в Римі, Італія. Співачка висловила солідарність з колегами.

Тоді, нагадаємо, близько тисячі працівників шоу-бізнесу встановили на площі Пьяцца-дель-Пополо сцену й вишикувалися перед нею з кофрами для обладнання (скринями). На кожному учаснику акції була чорна маска і чорна футболка з написом "я організовую заходи". Люди в унісон плескали кришками ящиків. Протестувальники вимагали держпідтримки галузі, а також зняття обмежувальних заходів.

"У нас сміливості не вистачить на такий акт... Як жаль..., - зазначила Огневич і поскаржилася на "подачку" від держави, - До речі, компенсація за весь безробітний рік мені, як власнику ФОП, склала 8000 грн. Вважаю, це - плювок в обличчя культурі і всім творцям в нашій країні...🤬".

Раніше ми розповідали, як Огневич, яка перемогла на шоу "Маска" (ховалася в костюмі Сонця), гідно відповіла хейтерам, на заяви про її наче нечесну перемогу.

Дівчина вибрала найяскравіші коментарі, кривляючись, коли озвучувала кожен з них.

Нагадаємо, Огневич дотепно відповіла українцям, незадоволеним її перемогою на шоу "Маска"

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