Співачка Злата Огневич висловила своє невдоволення занадто малою сумою компенсації від держави за "простой" на карантині
Як передає Politeka.net, відповідний пост з критикою 35-річна зірка опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram.
Вже більше року артисти по всьому світу, не тільки в Україні, змушені "перебиватися" випадковими заробітками й виступами на закритих невеликих вечірках, так як масові концерти та гастролі по містах і країнах заборонені у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Огневич прокоментувала недавню масштабну акцію протесту, що пройшла в Римі, Італія. Співачка висловила солідарність з колегами.
Тоді, нагадаємо, близько тисячі працівників шоу-бізнесу встановили на площі Пьяцца-дель-Пополо сцену й вишикувалися перед нею з кофрами для обладнання (скринями). На кожному учаснику акції була чорна маска і чорна футболка з написом "я організовую заходи". Люди в унісон плескали кришками ящиків. Протестувальники вимагали держпідтримки галузі, а також зняття обмежувальних заходів.
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"У нас сміливості не вистачить на такий акт... Як жаль..., - зазначила Огневич і поскаржилася на "подачку" від держави, - До речі, компенсація за весь безробітний рік мені, як власнику ФОП, склала 8000 грн. Вважаю, це - плювок в обличчя культурі і всім творцям в нашій країні...🤬".
Раніше ми розповідали, як Огневич, яка перемогла на шоу "Маска" (ховалася в костюмі Сонця), гідно відповіла хейтерам, на заяви про її наче нечесну перемогу.
Дівчина вибрала найяскравіші коментарі, кривляючись, коли озвучувала кожен з них.
Нагадаємо, Огневич дотепно відповіла українцям, незадоволеним її перемогою на шоу "Маска"
А ще Politeka писала, що Огневич на сімейному святі засвітила свою красуню-маму, особисті кадри