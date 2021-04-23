Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин після важкої хвороби повернувся до нормального життя

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. У березні цього року молодий виконавець потрапив до лікарні з коронавірусом. А перед цим злягла з важкою хворобою його улюблена мама. У соцмережі хлопець звернувся до українців за допомогою, зізнався, що грошей на лікування не вистачає.

Всім світом Ромі допомогли зібрати кошти для лікування мами. Весь цей непростий час поруч з хлопцем була його дівчина, яка допомагала і підтримувала артиста у важкий період. Однак, судячи з нових фото в соцмережі, Сасанчин вже поправився від хвороби і навіть вийшов на прогулянку з коханою. Парочка зображена в Тернополі біля відомого торгового центру, схоже, вони весело проводять час.

Як видно, Роман вирішив прокатати кохану дівчину на візку з магазину, а вона, судячи з кадрів, зовсім не проти таких розваг. Парочка весело регоче і радіє, що знайшли собі таке незвичайне розвага. У підписі до публікації Сасанчин коротко написав: "Моя" і залишив позначку сторінки дівчини. А користувачі тут же почали обговорювати знімки, радіючи за парочку і засинаючи їх компліментами в коментарях. "Нехай щастить вам у житті", "Такі щасливі", "Які красиві", "Милі", - пишуть під фото парочки.

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