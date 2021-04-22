Людмила Балан, молдавська ведуча та співачка, а також мама Дана Балана, викликала захват сміливим образом
Як передає Politeka.net, 63-річна блондинка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому здивувала моложавою зовнішністю.
Людмила позувала в кокетливій міні-сукні блідо-рожевого кольору в горошок, а також у стильних білих кросівках.
Артистка обдарувала глядачів милою посмішкою, грайливо піднявши ніжку.
У підписі Людмила процитувала вірш румунською мовою про те, що потрібно радіти кожному новому дню і не рахувати час.
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"Зробіть своє життя святом, тому що у тебе день народження кожен день! ❤",- йдеться в останніх рядках.
Користувачі оцінили пост, засипавши маму Дана компліментами:
"Спасибі, що даруєте нам частинку тепла і літа😍"; "З кожним днем все більше захоплення ❤️😍"; "Промінчик сонця 😍 🤍"; "Людочка, від вас віє теплом ви сонечко😮 😍 👏"; "не можна бути на світі красивою такою. 😍"; "Яка ви красива, ніжна, наше сонечко. Я засліплена 😍"; "Жінка ❤️свято"; "Квітуча троянда 😻❤️".
Публіка ревно стежить за відносинами Дана Балана зі співачкою Тіною Кароль. Як відомо, парі приписують роман ще з часів їх спільного суддівства на шоу "Голос країни". Мама Дана, з якою Тіна познайомилася в ефірі десятого сезону проекту, також в числі об'єктів пильної уваги.
Примітно, що Людмила на фото вище позувала в наряді такого ж відтінку, що й Кароль, з'явившись в останньому випуску "Ліпсінк батла".
36-річна зірка примірила комплект від українського бренду the Coat by Katya Silchenko (дизайнер Катя Сільченко), представши в образі ляльки Барбі. На ній був трикотажний топ і спідниця міді блідо-рожевого кольору.
Нагадаємо, що 63-річна мама Балана в міні-сукні граціозно осідлала красеня-жеребця: "Людочка, де Даник?"
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