Людмила Балан, молдавська ведуча та співачка, а також мама Дана Балана, викликала захват сміливим образом

Як передає Politeka.net, 63-річна блондинка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому здивувала моложавою зовнішністю.

Людмила позувала в кокетливій міні-сукні блідо-рожевого кольору в горошок, а також у стильних білих кросівках.

Артистка обдарувала глядачів милою посмішкою, грайливо піднявши ніжку.

У підписі Людмила процитувала вірш румунською мовою про те, що потрібно радіти кожному новому дню і не рахувати час.

"Зробіть своє життя святом, тому що у тебе день народження кожен день! ❤",- йдеться в останніх рядках.

Користувачі оцінили пост, засипавши маму Дана компліментами:

"Спасибі, що даруєте нам частинку тепла і літа😍"; "З кожним днем все більше захоплення ❤️😍"; "Промінчик сонця 😍 🤍"; "Людочка, від вас віє теплом ви сонечко😮 😍 👏"; "не можна бути на світі красивою такою. 😍"; "Яка ви красива, ніжна, наше сонечко. Я засліплена 😍"; "Жінка ❤️свято"; "Квітуча троянда 😻❤️".

Публіка ревно стежить за відносинами Дана Балана зі співачкою Тіною Кароль. Як відомо, парі приписують роман ще з часів їх спільного суддівства на шоу "Голос країни". Мама Дана, з якою Тіна познайомилася в ефірі десятого сезону проекту, також в числі об'єктів пильної уваги.

Примітно, що Людмила на фото вище позувала в наряді такого ж відтінку, що й Кароль, з'явившись в останньому випуску "Ліпсінк батла".

36-річна зірка примірила комплект від українського бренду the Coat by Katya Silchenko (дизайнер Катя Сільченко), представши в образі ляльки Барбі. На ній був трикотажний топ і спідниця міді блідо-рожевого кольору.

Нагадаємо, що 63-річна мама Балана в міні-сукні граціозно осідлала красеня-жеребця: "Людочка, де Даник?"

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