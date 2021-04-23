Син українського хореографа Григорія Чапкіса Грег показала яскраві кадри зі своєю дружиною

Як повідомляє Politeka.net, син відомого українського хореографа і легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Грег вже багато років живе в Америці. Він пішов по стопах зоряного батька і став хореографом, більш того, у чоловіка є своя танцювальна школа в США. Однак, на відміну від зоряного батька, Грег займається хіп-хопом, а не народними танцями. Нещодавно у своїх Instagram-сторіс хлопець опублікував яскраві кадри, на яких показав красуню-дружину, з якою живе у шлюбі уже понад 20 років.

На кадрах видно, що Чапкіс проводить час з дружиною Ембер, вони зібралися за накритим столом, мабуть, у себе вдома, і насолоджуються компанією один одного. Через постійну зайнятість хореограф часто буває в роз'їздах і не може весь свій час приділити дружині і дітям. Але коли все-таки знаходиться можливість, він поспішає до своїх рідних.

На нових кадрах Грег показав свою красуню дружину і прекрасний стіл, який вона, мабуть, і приготувала. А на плиті ще й м'ясо готується, яке танцюрист теж показав своїм шанувальникам. У ролику Ембер Чапкіс скромно сидить за столом і паличками їсть щось смачне. Перед камерою американська дружина хореографа з'явилася в Білій толстовці, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі мила посмішка. "Нарешті трохи часу з Ембер", - підписав сторіс Грег Чапкіс.

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