Співак Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль, здивував ніжними обіймами з артисткою

В якості суддів на печенном шоу "Голос" Дан Балан і Тіна Кароль викликали небувалий переполох, адже через їх очевидного флірту артистам приписували роман і обговорюють його правдивість досі. Згадуючи заслуги артиста, який дбав про своїх підопічних, фанати нагадали про важливу для Дана подію.

Два роки тому Дан переміг на пісенному шоу зі своєю неймовірною учасницею Оксаною Мухою. З цього приводу фанати опублікували спільний кадр з артистами, притискаються один до одного. Мило обіймаючись, задоволені перемогою артисти яскраво посміхалися на камеру.

"А так само 2 роки тому ми вперше почули пісню « #ВСЕПРОБАЧАТИ », а через рік побачили і кліп💫», - нагадали на фан-сторінці Дана.

Фанати також відповів: "незабутній перший сезон Дана ❤️ його команда і захопленість процесом подарували найяскравіші моменти 🙌 всі спогади з посмішкою 😍; вітаємо; а Муха це її реальне прізвище або псевдонім?; Найчесніший і найкращий сезон Голосу; добре слово, як відомо, і кішці-приємно!👏 ; вітаю милий".

Також на одній з фан-сторінок 42-річного артиста опублікували цікавий кадр, на якому Балан постав в обнімку з яскравою блондинкою. Дівчина мило посміхалася в камеру, коли співак схилився близько біля її голови.

"Які ж вони милі😻 🥰 споки всім😘❤️", - підписав фото автор поста.

Користувачі розкрили деталі з приводу загадкової блондинки, коментуючи знімок:

"Це хто з ним))))) підкажіть будь ласка" - "учасниця 10 сезону Голосу країни, була в його команді"; "Все, Тинка у відставці?)".

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