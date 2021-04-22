Правила отримання субсидія в Україні посилять з 1 травня - тепер брехунів посилено вишукуватимуть відразу два міністерства

Раніше Мінсоцполітики не мало повного доступу до всієї інформації, що стосується одержувачів субсидій, і знаходилися ті, хто свідомо брехав про свої статки. Щоб їх викрити, залучили Міністерство фінансів, пише "Сьогодні".

Якщо пересічний українець має депозит, але хоче отримувати держдопомогу на оплату комунальних послуг, він повинен бути готовий, що йому можуть відмовити.

Так, субсидію не дадуть, якщо на депозиті лежить 50 тисяч гривень і більше, а також у разі зберігання коштів у цінних паперах. Не світить субсидія і тим, хто володіє декількома квартирами або двома автомобілями.

За даними заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, за минулий рік виявлено близько 830 осіб, які купили валюти на 139 млн гривень і при цьому є одержувачами субсидій.

Оскільки всіх бажаючих отримати допомогу від держави будуть посилено перевіряти, з 1 травня субсидіантам потрібно заново подати всі документи. Це заява та декларація про доходи та витрати сім'ї. Через карантин їх прийматимуть поштою або онлайн.

До цього міністр соцполітики Марина Лазебна інформувала, що на кінець березня 2021 року трохи менше 10% субсидіантів в Україні отримують допомогу неправомірно.

Зазначимо, середній розмір субсидій в Україні в березні зріс на 13,6% порівняно з лютим, до 1686 гривень. В цілому, грошову допомогу від держави отримали 2,95 млн українських сімей, на що з бюджету витратили майже п'ять мільярдів гривень.

Нагадаємо, правила отримання субсидій посилили, в Кабміні розкрили деталі: "це стосується не тільки..."

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