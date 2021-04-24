Найскандальніша з учасниць "Холостяка", яка бореться за серце Михайла Заливако, Юлія Зайка опинилася в складному становищі

Після того, як дівчина ефектно з'явилася в найпершому ефірі і поцілувала Холостяка в третьому, багато хто став відзначати, що очевидною фавориткою чоловіка стане саме вона. Так, найпершим поцілунком на проекті став поцілунок Заливако з Юлією «Зайкою» Бельченко.

Ранеше Юля працювала на заводах у Польщі і брала участь у конкурсах краси. Завдяки костюму зайця, в якому Юлія прийшла на знайомство з Михайлом, дівчина отримала прізвисько Зайка. Тепер вона відома, як Юлія "Зайка" Бельченко. У новому ефірі дівчина розповість про себе щось досить особисте і це не тільки засмутить саму дівчину, але і спантеличить самого Холостяка (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В ході бесіди сама дівчина несподівано каже:"Прости мене".

Причому після побачення в душі у пари буде відверта бесіда, в ході якої залишиться багато не закритих тем. Користувачі відразу обговорили побачене:

"Схоже холостяк не тільки цілуватися з усіма готовий. Уявляю як це дивитися дівчині яку він обрав; Якщо він з усіма цілується і йому плювати на реакцію дівчат, то схоже на те що він просто тусується по приколу; Без Зайчика шоу не має сенсу, нікого більше біля Михайла не бачу; Схоже Зайчик не піде без бою😁; Їй краще піти, що її сильно турбує але вона не набереться сміливості сказати про це, Блін,яка "пристрасть"між ними...Аж "іскри летять"...Ялинки-палиці...😛».

Дівчина, яка залишила проект, також проявила емоції. 23-річна спортсменка Дарія покаялася перед "Холостяком", визнавши свою помилку.

Інцидент стався під час сьомого випуску. Дівчина дуже засмутилася через те, що не змогла проявити себе перед Мішею, записавши відеозвернення і пояснивши, в чому саме вона винна.

"Я просто максимально на себе зла... У мене був шанс, а я пустила все на якийсь самоплив. Не знаю, чому, чекала слушного моменту. Хоча я знаю, що була зобов'язана просто проявитися і довести тобі, що ти мені важливий... В один момент, сама все зіпсувала... так було все красиво", - зі сльозами на очах покаялася учасниця.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і..."

Також Politeka писала, що екс - " холостяк "виявився" не по дівчатках", шокуюче зізнання красеня: "я змирився з..."