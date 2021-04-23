Актриса Ольга Сумська вирішила поділитися кадром однієї з найсміливіших своїх фотосесій

Так, нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила поділиться кадром з найсміливішої своєї фотосесії. Точніше, нагадати про кадр, який і раніше наробив навколо багато шуму. 54-річна зірка опублікувала кадр, на якому позувала в сміливому образі головної героїні картини Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Причому на провокативному і навіть пікантному знімку актриса позує оголеною, прикрившись руками. Художня обробка перетворила кадр на копію картини, а саму Сумську на справжню богиню.

"Це фотосесія в жанрі Боттічеллі свого часу наробила багато шуму. А вам як?"- чесно поцікавилася знаменитість.

"Заворожуюче красиво!!!!Оля, цією фотосесією, ти мене знову надихнула на створення скульптурної ляльки😍; ви дуже красиві. Заздрять тому не задоволені . Краса справжня; а який посил в цьому фото?; Немає ні сорому, ні совісті, розсудливість має бути; це не ваше!!! А взагалі-то вирішувати вам!; Фотошоп відмінний👏 🏻; дуже красиво і естетично!; Особисте показують чоловікові, а не всьому світу. Вибачте через чур; навіщо рукою прикрили, гасіть на всі 100; на завод працювати!; таким вже не здивуєш " - пишуть в мережі.

Також 54-річна зірка опублікувала у своїх" сторіз " в Instagram свіжі кадри, на яких показала похід до пластичного хірурга.

Лягти безпосередньо під скальпель актриса поки ще не готова, а ось процедура безопераційного косметологічного ліфтингу виявилася якраз для неї.

Зокрема, мова про контурній пластиці за допомогою препарату "Радіесс" - це методика ін'єкційного омолодження в результаті введення в середні шари шкіри філерів на основі гіалуронової кислоти.

За її словами, косметичні засоби, які містять у своєму складі гіалурон і колаген, дуже дорогі, але вони необхідні для догляду за шкірою кожної жінки.

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