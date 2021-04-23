Актриса Ольга Сумська вирішила поділитися кадром однієї з найсміливіших своїх фотосесій
Так, нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила поділиться кадром з найсміливішої своєї фотосесії. Точніше, нагадати про кадр, який і раніше наробив навколо багато шуму. 54-річна зірка опублікувала кадр, на якому позувала в сміливому образі головної героїні картини Сандро Боттічеллі «Народження Венери».
Причому на провокативному і навіть пікантному знімку актриса позує оголеною, прикрившись руками. Художня обробка перетворила кадр на копію картини, а саму Сумську на справжню богиню.
"Це фотосесія в жанрі Боттічеллі свого часу наробила багато шуму. А вам як?"- чесно поцікавилася знаменитість.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Морози до -5 і проливні дощі зіпсують українцям свята: де чекати негоди
Продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "Перекрили все"
"Холостяк" Заливако принизив закохану "Зайку" на очах у всієї країни: "Юля йому більше не цікава"
Могилевська нарешті показала, з ким переїхала в будинок на березі Дніпра: "Знайомтеся, це…"
"Заворожуюче красиво!!!!Оля, цією фотосесією, ти мене знову надихнула на створення скульптурної ляльки😍; ви дуже красиві. Заздрять тому не задоволені . Краса справжня; а який посил в цьому фото?; Немає ні сорому, ні совісті, розсудливість має бути; це не ваше!!! А взагалі-то вирішувати вам!; Фотошоп відмінний👏 🏻; дуже красиво і естетично!; Особисте показують чоловікові, а не всьому світу. Вибачте через чур; навіщо рукою прикрили, гасіть на всі 100; на завод працювати!; таким вже не здивуєш " - пишуть в мережі.
Також 54-річна зірка опублікувала у своїх" сторіз " в Instagram свіжі кадри, на яких показала похід до пластичного хірурга.
Лягти безпосередньо під скальпель актриса поки ще не готова, а ось процедура безопераційного косметологічного ліфтингу виявилася якраз для неї.
Зокрема, мова про контурній пластиці за допомогою препарату "Радіесс" - це методика ін'єкційного омолодження в результаті введення в середні шари шкіри філерів на основі гіалуронової кислоти.
За її словами, косметичні засоби, які містять у своєму складі гіалурон і колаген, дуже дорогі, але вони необхідні для догляду за шкірою кожної жінки.
Нагадавши, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".
Також Politeka писала, Дочка Сумської Антоніна Паперна здивувала одкровенням про стосунки з матір'ю:"не зрозуміла, як можна...".