Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими фото в новому незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Аліна Гросу деякий час тому приголомшила шанувальників новиною про розлучення з чоловіком Олександром Комковим. Однак, через деякий час здивувала новими стосунками з новим коханим – актором і героєм своїх кліпів Романом Полянським. У своїх соцмережах красуня часто ділиться загальними фото і відео з хлопцем, а також демонструє яскраві зміни образів, з якими останнім часом багато експериментує.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася новою фотосесією, на якій постала в абсолютно незвичайному образі, і це після експериментів з афрокосичками. На нових знімках Аліна з'явилася в білосніжних брюках і гольфі, а зверху одягла об'ємну пухнасту накидку. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру зірки і її спокусливі вигини. Волосся співачки тут світле і випрямлене, а на її обличчі легкий макіяж і оригінальні прозорі окуляри, майже на всіх знімках у дівчини відкритий рот.

У підписі до публікації Гросу написала: "Оціни образ від 1 до 5", а також запропонувала вибрати, який зі знімків фанатам сподобався найбільше. Треба сказати, що нова фотосесія артистки викликала бурхливе обговорення в коментарях. І якщо одні в захваті від образу Аліни, то інші почали її відкрито критикувати. "Неначе 10-річну дитину одягли в жінку", "А для чого рот відкривати?", "Красива", "Прикольний образ", "Мені подобається, красива", "Всі фотки прекрасні", "Окуляри взагалі не пасують", - пишуть в коментарях до фото Гросу.

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