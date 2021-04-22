Телеведучий Григорій Решетник показав миле фото з трьома синами

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з трьома синами.

На новому знімку турботливий Татко з дітьми відображені в залі очікування аеропорту, всі вмостилися на диванчик і весело позують фотографу. Примітно, що всі хлопці без масок, навіть телеведучий, зате двоє їх його синів в схожих кепках. За словами Григорія, вони відправляються в довгоочікувану відпустку. "Відпустка. Я так довго, так довго тебе чекав - ми всі чекали", - підписав веселий сімейний кадр Решетник.

Шанувальники зворушилися від такого милого фото багатодітного батька, їх з синами засипають компліментами в коментарях до фотографії. "Незабутнього відпочинку", "Добре відпочити", "Гарно вам відпочити! Сім'я в зборі", "Гарного відпочинку", "Мілашки", "Такі красиві всі", "Гарного відпочинку, позитивних емоцій і відмінного настрою", "Щасливої подорожі", "Які круті, гарного відпочинку вам", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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